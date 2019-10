De nombreuses voix se sont élevées contre cette réforme que l’UCI veut imposer en 2020.

La saison de cyclo-cross a repris depuis quelques semaines mais l’UCI pense déjà à la saison prochaine. L’Union Cycliste Internationale a planché sur une réforme de la Coupe du Monde qui a déjà beaucoup fait parler d’elle dans le petit monde des crossmen.

Cette saison, la Coupe du Monde compte neuf manches réparties dans six pays différents tout au long de la saison. Mais dans le but de favoriser l’internationalisation de ce sport encore trop régionalisé, l’UCI voudrait augmenter ce nombre entre 14 et 16. Ainsi, chaque semaine aurait lieu une manche de Coupe du Monde, seulement entrecoupées par les championnats continentaux, nationaux et mondiaux.

(...)