Nous avons enfilé nos baskets et grimpé sur le tapis pour tester nos aptitudes physiques sous le regard d’un encadrement médical. Décryptage.

Aucun sportif n’ignore l’existence des tests à l’effort mais rares sont ceux qui en ont déjà effectué un. Pourtant, et contrairement à l’image répandue, ce test est loin d’être réservé à l’élite et les bienfaits qu’un coureur, qu’il soit sprinter, marathonien ou trailer, peut en tirer dans la programmation de ses entraînements sont multiples, même si cela représente un investissement financier.

Il y a d’abord l’aspect préventif, le test pouvant révéler une éventuelle anomalie méritant de faire l’objet d’un examen médical plus approfondi. Mais il y a aussi l’aspect performance, avec un ensemble de données révélées qui permettent de structurer et d’améliorer la qualité de ses entraînements. Et donc de progresser.

Pour en savoir plus, nous avons franchi les portes d’Aspis, centre de kinésithérapie et de médecine sportive installé à Woluwe-Saint-Lambert, pour confronter nos quelques années de pratique au verdict du tapis et aux regards attentifs de Cédric Hautrive, médecin du sport, et d’Andréa Braga, préparateur sportif.

Comment ça marche ?

(...)