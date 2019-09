Rugby Mondial de rugby: All Blacks - Springboks ou le choc des titans Thierry Weber

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que se profile le premier choc au sommet de la Coupe du monde.



Ce samedi fin de matinée à Yokohama, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, soit deux des grands favoris au titre, seront déjà au défi en match de poule.



Deux nations qui totalisent cinq des huit sacres mondiaux précédents et qui auront le désir de s’affirmer sur le Mondial avant, peut-être, de se retrouver dans six semaines en finale à Tokyo. Mais dans les deux clans, on ne craint personne. Même pas, en cas de revers, de retrouver l’Irlande en quarts de finale. Cela dit, tant chez les All Blacks que dans les rangs des Springboks, on ne veut entendre parler de défaite au soir du premier rendez-vous au Japon (NdlR: les Boks n’ont pas envie de revivre le cauchemar du revers initial concédé au Japon lors du Mondial 2015).



(...)