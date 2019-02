Autres sports Lindsey Vonn, le crépuscule d'une déesse Li. B.

La championne américaine prend dimanche le départ de sa dernière compétition. Retour sur la carrière extraordinaire d’une diva des neiges.



Si vous saviez comme j’aime mon corps ! Il n’y a pas de mots pour l’exprimer." La skieuse Lindsey Vonn, 34 ans, l’a forgé tout au long de sa carrière. Elle a sollicité sa puissance, elle l’a poussé dans ses retranchements, elle a façonné ses muscles, développé sa force, géré son énergie. Il l’a trahie plus souvent qu’à son tour. Elle l’a dompté à chaque fois, avec une détermination, un engagement et une motivation exceptionnels, malgré les moments d’angoisse et de doute qui se sont immiscés. "Quand on est fort, tout devient possible", croyait-elle dur comme fer. Mais, aujourd’hui, ce corps-là a craqué. "Ces dernières années, j’ai subi plus de blessures et d’opérations chirurgicales que j’ai bien voulu l’admettre", a-t-elle révélé le 1er février. "Mon corps est irréparable et ne me permet pas d’avoir la dernière saison dont je rêvais. Mon corps me hurle d’ARRÊTER et il est temps de l’écouter." Alors, "après de nombreuses nuits d’insomnie, j’ai finalement accepté le fait que je ne pouvais pas continuer le ski de compétition". La descente des championnats du monde, dimanche à Åre, en Suède, sera la dernière de sa carrière.



(...)