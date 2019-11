Voilà, le cap des 50 ans est passé pour Jean-Michel Saive qui a fêté ce dimanche 17 novembre son demi-siècle d’existence. Cinq décennies où son nom a été associé aux plus beaux résultats d’un pongiste belge dans toute l’histoire du tennis de table. Mais aussi le parcours d’un des plus grands athlètes du sport belge qui a participé à sept olympiades entre 1988, quand ce n’était encore qu’un jeune homme, et 2012, quand un quadragénaire hyper-motivé voulait réussir une dernière perf sous les yeux du monde entier. Avant d’entrer pleinement dans la deuxième partie de son existence, Jean-Mi, l’homme au short remonté et au fameux cri de victoire, Tcho, a jeté un oeil dans le rétroviseur pour évoquer ses expériences sportives, ses exploits…

1988, les Jeux de Séoul

(...)