Petite île mexicaine de la mer des Caraïbes, dont la majeure partie est inhabitée, Cozumel est un port d’escale populaire pour bateaux de croisière, réputé pour la plongée sous-marine. Mais ce bout de paradis d’à peine 500 km² est également le théâtre d’un rendez-vous Ironman très prisé en fin de saison. Une épreuve déjà remportée, en 2016, par un certain Frederik Van Lierde. À l’époque, le Flandrien avait bouclé le parcours de 3,8 km à la nage, 180 km à vélo et 42 km à pied en 8h03.09, devant les Américains Russell et Leiferman.

(...)