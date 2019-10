Retour sur l’édition 2019 à Doha.

Particulièrement décriés, sans doute à juste titre vu les conditions particulières liées à leur attribution et aux dangers encourus par les acteurs des courses sur route, les championnats du monde de Doha se sont achevés sur un excellent bilan chiffré. La qualité était bel et bien au rendez-vous au Qatar ! Et la Belgique peut se targuer de posséder des athlètes de niveau mondial…