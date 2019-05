Yves Vanderhaeghe (49 ans) sourit quand on le confronte à l’avertissement d’un journal flamand insinuant qu’il risque d’être viré s’il qualifie Courtrai pour la Coupe d’Europe. Aussi bien à Ostende qu’à Gand, il avait été mis à la porte après une élimination précoce en Europe. "Les gens de Courtrai méritent cette première campagne européenne", dit Vanderhaeghe. "Je suis même d’accord de risquer de perdre mon job en échange d’un ticket européen. (Après un silence) Mais on est encore loin du compte ! Charleroi et, en cas de victoire, l’Antwerp : ce n’est pas de la rigolade."

Selon Felice Mazzù, Courtrai est favori. Et Mehdi Bayat dit que la pression est chez vous.

"Des entraîneurs ou dirigeants essaient toujours de se positionner dans le rôle d’underdogs. On a chacun 50 % de chances. Le seul avantage qu’on a, c’est qu’on joue chez nous."

