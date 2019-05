Philippe Clement replonge, une dernière fois, dans la saison du quatrième titre du Racing Genk...

Est-il plus grisant d’être champion comme joueur ou comme entraîneur ?

"Comme entraîneur, car vos responsabilités sont accrues. Vous avez dû résoudre plus de problèmes, arrêter plus de décisions pour atteindre cet objectif. Et puis… on peut fêter ce sacre bien davantage. Joueur, je n’ai pas beaucoup célébré mes titres. Car soit le championnat n’était pas terminé, soit j’étais mobilisé par l’équipe nationale. Je devais donc continuer de me tenir prêt."

Quand avez-vous été vraiment persuadé que vous alliez remporter le titre ?