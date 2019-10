G. Co.

La plupart des clubs en tête après 9 journées n'ont pas remporté le titre en fin de saison depuis la mise en place des Play-offs.

Après le carton brugeois de ce dimanche contre Gand (4-0), beaucoup sont ceux qui considèrent déjà le Club Bruges comme unique candidat au titre. Avec un bilan de 23 sur 27 et déjà quatre points d'avance sur le Standard, deuxième, tout en comptant un match de moins que les Rouches, les Brugeois possèdent déjà une certaine avance sur leurs rivaux. Pourtant, après seulement 10 journée (et encore, les Brugeois n'ont disputé que 9 rencontres, la rencontre face à Charleroi lors de la 5e journée ayant été reportée à une date ultérieure), et avec le système actuel des Play-offs, difficile d'affirmer que les dés sont déjà jetés.

