Un édito d'Yves Taildeman.

Septembre 2017. Quelques secondes après le 0-1 de Harbaoui à Courtrai, les supporters d’Anderlecht réclament la démission de René Weiler. Deux jours plus tard, Weiler est mis à la porte. Août 2019. Anderlecht sombre à Courtrai, notamment après quelques erreurs de jugement de Vincent Kompany. Malgré leur déception, les supporters le serrent dans les bras après le match. Aucun contraste ne peut être plus grand que celui entre Weiler et Kompany.

(...)