Relâché, appliqué, minutieux et souriant même. Voilà comment David Goffin a appréhendé ce duel des plus surprenants à pareil échelon d’un Masters 1000 où généralement on retrouve les cadors du Top 5. Entre surprises, forfaits, performances et signes du destin, David Goffin et Richard Gasquet se retrouvaient pour une demie inédite à ce stade de la compétition à Cincinnati.

(...)