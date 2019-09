Depuis sept ans, Sébastien Ogier ne s’est jamais retrouvé aussi mal au championnat. À quatre manches du terme de la saison, le sextuple champion occupe la troisième place de la hiérarchie, à sept points de notre compatriote Thierry Neuville, mais surtout quarante, soit une victoire et demie du leader Ott Tanak. "Je me suis déjà retrouvé dans des positions plus confortables", admet le pilote Citroën. "La chance de conserver ma couronne existe toujours, mais face à un client comme Ott, ce ne sera pas une mince affaire. J’avais prédit avant le début de saison que l’Estonien serait l’homme à battre et je ne me suis pas trompé. Honnêtement, si on ne gagne pas ce week-end et que l’écart ne diminue pas, cela deviendra très compliqué. Donc en clair on n’a pas le choix : on doit s’imposer ici dimanche."

(...)