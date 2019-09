Contrairement aux dernières années, on pourra supporter un pilote national, le week-end prochain, lors de la manche belge de l'European Le Mans Series disputée à Francorchamps pour laquelle sont annoncées 38 voitures dont dix-sept protos LMP2.

Une catégorie de pointe au sein de laquelle on suivra avec attention la #34 de Mathias Beche, Kuba Smiechowski et un certain Sam Dejonghe promu après trois courses en LMP3 déjà au sein du team Inter Europol Compétition.

Sam, avez vous déjà eu l'occasion de rouler au volant d'un proto en LMP2 ?

