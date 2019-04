Quatrième manche du Mondial de Formule 1, le Grand Prix d’Azerbaïdjan en sera également, ce week-end, à sa quatrième édition. Baptisé Grand Prix d’… Europe lors de son inauguration en 2016, le rendez-vous de Bakou a toujours réservé des surprises.

Et les images des deux dernières éditions de folie ont bien alimenté les "best of", voire les bêtisiers de la saison. Deuxième circuit le plus long du championnat après Francorchamps, ce tracé urbain de 6 km est atypique avec un passage aussi étroit qu’une spéciale corse et une ligne droite de 2 km (la plus longue de l’année) favorisant l’aspiration et les dépassements.

(...)