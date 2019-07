Le 14 février, dans un prestigieux hôtel, non loin de la gare de Bruxelles-Midi. Djamel ben Ferha parle vite. Le lendemain, à la fraîche, 7 h 30, il va être entendu par les enquêteurs de police. Pour l’heure, l’Algérien de 43 ans parle "d’omertà du football belge", qu’il décrit comme un système "vicié de l’intérieur". Puis il déroule son histoire, celle d’un investisseur ayant perdu son argent dans les arcanes du football belge, quelque 5 millions selon divers documents que nous avons pu consulter. Lui estime le préjudice encore supérieur. Ce jour-là, tout se passera off the record. Il veut le temps de la réflexion.

Un mois plus tard, il décide de se livrer dans un restaurant parisien du VIe arrondissement de Paris. Son histoire commence en 2013 : l’opportunité d’investir dans un club en Belgique en reprenant ses dettes. C’est le White Star Woluwe, qui évolue alors dans l’antichambre de l’élite. "Chaque année, j’investissais via ma société Gulf Dynamic Challenges. Je voulais un projet sportif et social, avec l’objectif d’accéder à la division 1A à moyen terme." Le cadre : un football belge en plein essor sportif, sur les ailes d’une génération dorée qui les amènera à la troisième place du Mondial 2018 et à la tête du classement Fifa. La suite sera nettement moins glorieuse.

(...)