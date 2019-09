Le revival est décidément très à la mode. Les anciennes stars, même d’un seul et unique tube, des années 80 remplissent des salles immenses lors d’une tournée interminable.

Deux come-backs ont néanmoins marqué l’actualité ces derniers jours. Dans des disciplines sportives où la seule volonté mentale ne suffit pas. Kim Clijsters a fait vibrer la Belgique entière et a déjà réussi un premier come-back après avoir été maman. A 37 ans, elle n’a strictement rien à perdre et, si elle se plante (ce qui reste à démontrer eu égard au niveau actuel du tennis féminin), personne ne se moquera et sa carrière n’en sera pas abîmée.

(...)