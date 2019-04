Il aurait dû avoir 80 ans ce mardi 16 avril… si Laurent Verbiest ne trouva la mort, le 2 février 1966, dans un accident de la route à Ostende. Le Diable Rouge, défenseur d'Anderlecht, avait 26 ans!

Il est toujours hasardeux de comparer des époques différentes et, donc, des sportifs qui n’ont pas évolué dans les mêmes conditions, mais Laurent Verbiest est, très certainement, l'un des plus grand défenseur de l’histoire du football belge. Et, à l’inverse de son palmarès, son aura a, probablement, aussi, été décuplée parce que, comme Coeck, Sterchele ou même Junior Malanda, il est mort, en pleine gloire, au volant de sa voiture.

Laurent Verbiest était l’exact précurseur du style de joueur qu’allait être, une demi-douzaine d’années plus tard, le Kaiser Franz Beckenbauer. Il réunissait, en effet, les quatre mêmes qualités, fondamentales pour faire un défenseur d’exception : la technique, la condition physique, la relance et l’intelligence de jeu. Bref, ce qui s’appelle, tout simplement, la classe.

(...)