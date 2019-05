En football, il y aura le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid. Et en cyclisme, la saga de l'été sera la rivalité interne entre Chris Froome et Geraint Thomas sur les routes du Tour. Une rivalité qui n'est pas directement perceptible dans leurs discours mais que l'on devine entre les lignes, quand les deux hommes revendiquent de grandes ambitions pour cette édition 2019 de la Grande Boucle. En mars, le Gallois fixait d'ailleurs rendez-vous au Kenyan blanc au sommet du Tourmalet Le Tour débutera dans très exactement deux mois et alors que les deux hommes ont bouclé une nouvelle étape de leur préparation ce dimanche, à quelques heures d'intervalle, le moment semble idéal pour faire le point sur leur état de forme après 22 jours de course en 2019 pour chacun.(...)