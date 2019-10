Il ne faut jamais baisser les bras. Et Jelle Wallays en a montré un très bel exemple, ce dimanche. Au bout d’une saison marquée par la poisse, ce Flandrien pur jus a pris sa revanche sur les coups du sort en allant chercher la victoire sur cette nouvelle version de Paris-Tours. Au terme d’un effort en solitaire de près de cinquante kilomètres.

Le coureur de Lotto-Soudal était parti en contre derrière le vainqueur de l’an dernier, le Danois Soren Kragh Andersen. "Mon but n’était pas de me lancer dans un tel solo", commente Jelle Wallays. "Je voulais obtenir un petit avantage sur le groupe des favoris. Mais avec mon attaque, je me suis retrouvé seul en contre. J’ai poursuivi mon effort. Et j’ai rejoint et dépassé Soren Kragh Andersen, qui venait d’être victime d’une crevaison."

