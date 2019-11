"Ce n’est quand même pas commun à toutes les disciplines qu’un sélectionneur national vous propose et vous serve un café avant de prendre le temps de converser durant près d’une heure…"

Dans un sourire, Guillaume Delnatte s’amuse de l’opportunité que lui a offerte jeudi La DH-Les Sports +. En compagnie de deux autres fidèles de la rubrique cyclisme de nos médias, sélectionnés par le biais de notre page Facebook, le Mouscronnois s’est attablé avec Rik Vebrugghe dans son splendide magasin Veloloft de Nazareth pour un entretien à bâtons rompus. Un moment lors duquel les lecteurs ont, cette fois, endossé la casquette de journaliste pour poser toutes leurs questions.

Comment se présente pour vous, sélectionneur national, la prochaine saison 2020 ?

"Il s’agira forcément d’une année spéciale puisqu’elle sera olympique et donc marquée par un grand objectif de plus dans le calendrier. Au sein de la fédération, on parle des JO depuis plus d’un an déjà. Le prestige de ce rendez-vous n’a cessé de grandir ces dernières années dans les yeux des coureurs pros. Les sponsors ont, à mon sens, compris que les retombées d’un titre olympique sont considérables puisqu’elles durent quatre ans et les équipes sont donc plus enclines à intégrer cette épreuve dans la réflexion globale qui prévaut lors de l’élaboration d’un programme. Pour être très concret, je suis pleinement plongé dans ces discussions puisque je suis allé rendre visite à Wout Van Aert chez Lieven Maesschalck afin d’évoquer le sujet avec lui. Je voulais savoir où il en était dans sa revalidation, discuter avec Lieven des perspectives réalistes et également évoquer le sujet des Jeux.(...)