RWDM-Rupel Boom, voilà un match que Lucas Damblon ne voulait pas manquer. Après une saison passée à Molenbeek, l’ancien attaquant de Sprimont et Saint-Trond revient déjà au stade Machtens. Et il a hâte. "C’est la première date que j’ai cochée dans mon agenda lorsque le calendrier a été dévoilé" , avoue-t-il. "Ce match, je l’attends depuis longtemps. Ça va me faire bizarre de rentrer à la maison et de devoir jouer contre mes anciens équipiers."