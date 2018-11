Nous sommes en 1970. Fred Lebow et Vince Chiappetta décident d’organiser un marathon à New York. Une course au périmètre restreint puisque les 127 coureurs qui prendront le départ ce jour-là effectueront plusieurs boucles dans Park Drive, un chemin circulaire réservé aux marcheurs et autres cyclistes au sein de Central Park. Cinquante-cinq de ce qu’on pourrait appeler des hamsters, vu la monotonie du parcours, rallieront l’arrivée, le premier à couper la ligne étant un certain Gary Muhrcke après 2h31’38. Ces valeureux pionniers n’avaient dû sortir qu’un dollar de leur poche pour épingler un dossard à leur torse…

Depuis lors, les temps ont bien changé.