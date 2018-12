Victor Wegnez est l’un des plus jeunes du groupe des Red Lions, mais il est un leader et il ne manie pas la langue de bois. Ses performances jusqu’ici sont unanimement appréciées et il est incontestablement l’une des révélations du tournoi. Avant la première demi-finale de Coupe du monde de l’histoire du hockey belge (mais oui !), il fait le point.

(...)