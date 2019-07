En Roumanie, Gheorghe Hagi est le roi, mais la reine, c’est Simona Halep.

En Roumanie, le tennis se rapproche du sport-roi. Simona Halep n’est pas étrangère à la notoriété de la petite balle jaune dans les Carpates. Elle s’inscrit dans la lignée de nombreuses légendes dont Ilie Nastase. Nastase et Halep présentent le point commun d’avoir remporté deux levées du Grand Chelem chacun. De Constanta, au bord de la mer noire, jusqu’à Cluj en passant par Bucarest, Simona Halep est la personnalité sportive la plus charismatique. Ses moindres faits et gestes sont épiés. Notre collègue Vlad Rosca, qui dirige le site fanatik.ro, lui consacre quotidiennement des articles.

La vie de Simona Halep ressemble à un conte de fées malgré quelques pages plus sombres comme le suicide de sa cousine.

(...)