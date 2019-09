C’est la rentrée pour les clubs de D1 ce week-end avec pour certains un double enjeu puisque La Hulpe, Dendermonde, Soignies et Ottignies seront déjà au défi lors de la première journée. Deux chocs qui compteront aussi pour la deuxième journée de la BeNeCup où, hormis le ROC, trois clubs belges se sont imposés face à leurs homologues bataves, et restent en course pour la finale dans deux semaines à Bruxelles.

Cette prochaine saison sera aussi marquée du sceau des anniversaires puisque Boitsfort fêtera ses 50 ans, que La Hulpe est toujours dans l’ivresse de son sacre, l’année de son demi-siècle, et que le voisin de l’Asub Waterloo tentera se recouvrer ses lettres de noblesse l’année de ses 60 ans d’existence. Bref, chacun à sa manière voudra marquer de son empreinte cette saison, d’autant que le rugby mondial sera à l’honneur pendant six semaines à partir de vendredi prochain. La grand-messe de l’ovale sert souvent de déclic pour les jeunes pousses qui hésitaient à franchir le pas de l’affiliation.