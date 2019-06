Le golf masculin belge vit actuellement sur un petit nuage avec trois champions sur l’European Tour. Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts et Thomas Detry rêvent évidemment d’un nouvel exploit lors des Jeux olympiques de Tokyo.

Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters et Thomas Detry vouent un véritable culte pour les Jeux olympiques. Ce sont, il est vrai, de vrais passionnés de sports. De tous les sports. Ils ne manquent pas une grande compétition à la télé. Et ils ont été bercés, depuis leur plus tendre enfance, par les images des exploits des stars olympiques, toutes disciplines confondues.

(...)