Ce mercredi 12 juin marquera un tournant important dans les campagnes de Pro League des Red Lions et des Red Panthers.

Les protégés de Shane McLeod ont perdu une grande partie de leur marge à la suite de leur 1 sur 9 face aux Allemands et aux Néerlandais. Avec 19 points et encore 4 matchs à jouer, les Reds ont leur sort entre les mains. Néanmoins, ils sentent le souffle des Pays-Bas (3e avec 20 points mais un match de plus) et de l’Allemagne (4e avec 20 points mais deux matchs de plus). En d’autres mots, un succès des Lions à Krefeld éviterait de vivre une fin de campagne stressante.

"Nos derniers résultats ne changent rien", coupe Vincent Vanasch qui ne cède pas à la panique. "Il faudra juste encore prendre des points durant les prochains matchs. Ces défaites ont plutôt retiré de la pression car nous nous demandions quand nous perdrions. C’est fait."