Avec une eau à 30,5° dans l’Odaiba Bay et un thermomètre en affichant tout autant dans les rues à proximité où étaient dessinés les parcours à vélo et à pied, la chaleur a été la cause de nombreux malaises, ce jeudi matin, lors du test-event féminin de triathlon. Une épreuve dont le parcours à pied a été réduit de moitié, soit 5 km au lieu de 10 ! Une mauvaise nouvelle pour Claire Michel, dont la course est le point fort.