Il y a 30 ans, le 15 janvier 1989, le Brésil remportait la première Coupe du monde futsal de la Fifa, après avoir éliminé la Belgique, aux tirs au but, en demi-finales.

Sportpaleis Ahoy de Rotterdam. 15 janvier 1989. La salle est oranje. Les fans hollandais veulent enfin fêter un titre mondial en ballon rond dans une compétition estampillée Fifa. Les Pays-Bas accueillent en effet en ce début d'année 1989 la première édition de la Coupe du monde de futsal, riche de 16 nations. Un cadeau pour le 100e anniversaire de la fédération batave, prolongé en 2000 avec l'organisation de l'Euro sur pelouse, avec la Belgique. Et son équipe nationale a décidé de le célébrer de la meilleure des manières. En espérant venger la belle génération du football total des années 70, celle de Cruyff, Haan et consorts, finalistes malheureux des Mondiaux 1974 et 1978. Bien sûr, ce n'est que du mini-foot, mais entrer dans l'histoire comme le premier pays à brandir le trophée, qui plus est sur ses terres, serait un beau symbole.

Mais l'adversaire est tout sauf une victime consentante. En face, ce sont les magiciens brésiliens qui se présentent, des maîtres ès technique.

Il s'en est pourtant fallut de très peu pour que la Seleção ne trépasse en demi-finales face à la… Belgique ! Et oui, beaucoup l'ont sans doute oublié, mais notre équipe nationale brilla sur le sol de l'autre plat pays. Au premier tour, nos Diables, entraînés par Claudy Blaise, avaient remporté leur groupe C après leurs succès contre Japon (3-0), le Canada (2-0) et l'Argentine (3-1). Et avaient enchaîné en gagnant leur poule du second… devant les Pays-Bas (succès contre les Hollandais et l'Italie, partage contre la Hongrie du génial Laszlo Zsadanyi, Soulier d'or du tournoi).

(...)