Première journée difficile pour le Belge, septième après une double faute.

S’il avait démarré de manière idéale, par un scratch jeudi soir lors de la spéciale show de Karlstad, le Rallye de Suède a mal tourné hier pour Thierry Neuville.

Alors qu’il occupait une belle quatrième place à l’issue de la première boucle, à seulement six secondes d’Ott Tanak et devant Sébastien Ogier, notre compatriote a de nouveau commis une petite faute. Deux même lui coûtant trente-cinq secondes en quelques kilomètres au milieu de l’ES5. Et peut-être, comme à Monte-Carlo, la victoire. Rageant.

Pas sûr d’être dans le bon rythme, le pilote Hyundai parlait beaucoup à son copilote Nicolas Gilsoul auprès duquel il tentait de se rassurer avant de percuter le mur de neige. A-t-il été déconcentré ? C’est bien possible…

