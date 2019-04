A la base voici trente-cinq ans de la création du Rallye de Wallonie, fusion entre la Ronde du Nouveau Namur et les 500 km d’Andenne, Etienne Lerson est aujourd’hui un organisateur heureux.









“En fait, on arrête jamais. A peine le débriefing d’une édition terminé, on commence déjà à plancher sur la suivante. Les quatre derniers mois, cela me prend au moins trois jours par semaine. C’est plus facile maintenant que je suis retraité!”





C’est compliqué d’organiser un rallye?





“Cela l’est devenu. Il y a de plus en plus de formalités à remplir. Le côté administratif est de plus en plus fastidieux. Avec les communes, cela se passe très bien. On a toujours eu un bon dialogue avec les bourgmestres et respecté les riverains. Enfin côté financier, on a appris à vivre et à se développer sans l’aide des cigarettiers à l’époque. On n’a jamais eu beaucoup de budget ce qui nous a obligés à faire attention à tout, à ne pas trop dépenser.”

(...)