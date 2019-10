Je pense même qu’il s’est pris une claque. Il n’arrivait à rien avec la KTM, il est parti et puis il a reçu cette opportunité de faire trois courses sur une Honda de l’an passé. Zarco y a vu l’occasion de montrer que c’était la KTM qui ne valait rien et que lui pouvait être bien plus rapide sur une autre moto, plus aboutie. Résultat ?

(...)