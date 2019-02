L'attaquant de dix-huit ans déjoue les pronostics et enchaîne les matches à Madrid.



"Vinícius Júnior signe au Real Madrid." En voyant fleurir ces titres de presse au cours de l'été 2017, on se disait que le jeune Brésilien, seize ans à l'époque, filait tout droit sur les traces de Martin Ødegaard, très éphémère star du foot européen recrutée par les Castillans et actuellement prêté à Vitesse Arnhem, après avoir été refourgué à Heerenveen.

Cinq mois après avoir disputé ses premières minutes sous le maillot du triple champion d'Europe en titre, le voilà qui a pris la place d'un Marco Asensio en délicatesse avec sa cuisse sur l'aile gauche du Real. Avec en prime un premier but en championnat, inscrit contre le surprenant Alavés. Et si le Carioca avait une chance de réellement s'imposer au sein du plus grand club du monde ?

(...)