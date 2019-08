On a souvent reproché à Chelsea d’accumuler les contrats, juste pour refourguer ses joueurs en trop dans de plus petits clubs. Mais l’impossibilité de transférer pour les Blues (une restriction imposée par la FIFA) a forcé la direction à quelque peu changer son fusil d’épaule. Et cela fait les affaires de deux jeunes joueurs qui sont en train de montrer de bien jolies choses : Tammy Abraham et Mason Mount, respectivement 21 et 20 ans.

(...)