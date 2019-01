Dimanche soir, alors que le Barça était malmené face à Leganes, Lionel Messi est sorti du banc pour faire, une nouvelle fois, la différence.

Le 2-1 provient des pieds de l'Argentin. Luis Suarez a bien suivi la frappe envoyée en lucarne par La Pulga. Le 3-1, ce n'est que la répétition d'une action connue de tous, mais que peu de défenses parviennent à contrer.

Messi a le ballon dans le centre du terrain et cherche une solution sur le côté gauche. Il trouve alors Jordi Alba avec qui il réussi un une-deux. Ensuite, alors que tout le monde a les yeux rivés sur ce que va faire l'arrière-gauche espagnol, Messi repique dans l'axe et jailli pour demander et recevoir le ballon et, le plus souvent, l'envoyer au fond des filets.

Un but "classique" de la connexion entre les deux gauchers. Messi et Alba n'en sont pas à leur coup d'essai. Cette saison, Jordi Alba a réalisé 11 passes décisives (8 en championnat et 3 en Ligue des Champions). Cinq d'entre elles avaient Messi pour destinataire. A préciser que les autres joueurs que Jordi a déjà servis sont Coutinho, Suarez et Dembélé. Tous évoluent au poste d'attaquant.

{{1}}

Cette action entre Messi et Alba, les Catalans la tentent régulièrement au cours des matches. Même si elle devient prévisible, elle réussit très souvent. Pourquoi fonctionne-t-elle de la sorte? Analyse.

(...)