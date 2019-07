Jürgen Klopp veut garder le gardien qui aspire à jouer…

Jürgen Klopp est un homme heureux doublé d’un technicien comblé. Qui depuis la victoire en Ligue des champions contre Tottenham baigne dans un océan de félicité.

L’Allemand semble continuellement sourire. Rien ne le crispe. Et surtout pas l’abondance de biens au poste de gardien, encore moins depuis l’excellente Copa America réussi par Alisson Becker, déterminant dans le sacre brésilien et qui a bouclé le tournoi avec un seul petit but encaissé en finale, un penalty, et de l’autre le degré d’implication affiché par Simon Mignolet depuis la reprise de l’entraînement.

Entre les deux portiers, la hiérarchie apparaît gravée dans le marbre. La cohabitation reste très saine. Et Klopp ne voit aucune raison pour que les choses changent cette saison : "De ce que j’ai entendu, Mignolet va (...)