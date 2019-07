Sa parole reste relativement rare et n’en prend que plus de relief. Et Dries Mertens est suffisamment rôdé aux rouages de la communication pour parfaitement la maîtriser.

Invité, aux côtés de Kostas Manolas et de Lorenzo Insigne, à s’exprimer devant les supporters lors d’une séance de questions - réponses à Dimaro où Naples est actuellement en stage, le Louvaniste avait visiblement un message à faire passer à sa direction très calme sur le front des transferts.

Le tout alors qu’une véritable course à l’armement s’est engagée en Serie A. Comme sur le terrain, la Juventus Turin la mène avec une longueur d’avance sur la concurrence après avoir attiré Aaron Ramsey et Adrien Rabiot qui étaient libres, le prometteur Lorenzo Pellegrini (AS Rome) et en attendant d’officialiser la venue de Matthis De Ligt.

De quoi renforcer encore un peu plus son hégémonie matérialisée par une avance de 11 points sur le Napoli la saison dernière.

Derrière, (...)