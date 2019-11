Champions League Plus précoce que Neymar et moins brouillon que Vinicius Junior: voici Rodrygo, le vrai faux Brésilien Nicolas Christiaens

Avec son triplé face à Galatasaray, la pépite du Real Madrid fait parler d'elle.



"Tombé du ciel", "en avance sur l'avenir", "il illumine Bernabeu": la presse madrilène n'a pas caché son optimisme au lendemain du festival du jeune brésilien face à Galatasaray. Pour lui, c'était le genre de soir où "tout vous réussit. Vous n'avez plus aucune limite", comme l'expliquait Eden Hazard il y a quelques années en évoquant sa prestation contre Lyon en Coupe de France, un soir de mars 2009: un but et deux assists pour une qualification 3-2 en prime time sur France Télévisions. C'est ce match, plus que d'autres, qui l'avait révélé en France. Rodrygo, lui, a visé un public plus large, avec la Ligue des Champions. Et puis, forcément, un triplé marque encore plus les esprits. D'une frappe sèche du gauche, d'une superbe tête, puis d'un pointu du droit, le natif d'Osasco (ville de la banlieue de Sao Paulo) a commencé à écrire sa légende à même pas 19 ans dans un club qui a pourtant l'habitude de s'appuyer sur des produits finis.



(...)