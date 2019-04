Christian Bracconi ne pouvait pas imaginer pire scénario. Avec la défaite 0-3 concédée, son Tubize n’a plus son destin entre les mains. Il doit espérer une défaite de Roulers ce dimanche (16h) contre Lommel, qui, déjà sauvé, pourrait aligner ses jeunes pousses. Et si par chance, les Roulariens n’en profitaient pas, les Sang et Or seront affaiblis pour la "finale" au Schiervelde. Lippini et Schuster ont reçu l’avertissement de trop face à OHL, Naah et Vidémont sont sortis sur blessure et Lee s’est fait exclure avec une rouge directe.