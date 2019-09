Avant la rencontre, les puristes auraient été en droit de se demander pourquoi le Standard ouvrait le bal ce dimanche alors qu’il avait joué jeudi soir.

Sans doute était-il écrit que les Rouches ne devraient pas puiser dans leurs réserves face aux Eupenois. Un scénario qui se confirmait après six minutes à peine et cette petite course solitaire, sans une once de pressing adverse, de Kostas Laifis, pour rappel défenseur central, dans l’entrejeu amorphe des germanophones. Dimanche, l’Alliance a offert aux hommes de Michel Preud’homme ce qu’ils rêvaient d’avoir : un sparring partner très, mais alors très, consentant.