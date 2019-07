Que peut-on attendre de Mouscron cette saison ? C’est souvent la question qu’on se pose avec les Hurlus, qui ont encore montré des visages très différents lors de la dernière saison. Nous avons longuement discuté du mercato et des ambitions du club avec Paul Allaerts, Directeur général et directeur sportif de l’Excel.

Paul Allaerts, en quoi votre mercato est-il différent de celui des années précédentes ?

"J’avais promis qu’on aurait un groupe complet et prêt pour le début de la saison. Je pense avoir respecté ma promesse ! Nous sommes sur la bonne voie dans chaque secteur. Il faut à tout prix éviter de se retrouver dans une situation similaire à l’année dernière avec ce fameux 0 sur 18. Nous avions dû faire de grandes manœuvres durant la dernière quinzaine d’août et nous ne voulons plus vivre ça…"

(...)