En huit saisons comme joueur pro, Hans Vanaken (26 ans) a déjà obtenu 386 points et deux troisièmes places au référendum du Soulier d’or. Ce sont 386 points en plus que son papa, le fidèle libero de Lommel (pendant 8,5 saisons) et Malines (1,5 saison).

"L’écart entre nous deux est logique", sourit Vital (56 ans) en nous ouvrant la porte de sa maison à Lommel. "Hans est beaucoup plus fort que moi."

(...)