Un uppercut d’émotions, une expérience humaine extraordinaire. Avec au final une immense joie, un bonheur indescriptible. Voilà en quelques mots comment on peut définir ce qu’a vécu l’arrière gauche du Sporting, Nurio, quand il a rejoint, pour la première fois de sa carrière, l’équipe nationale de l’Angola lors de la dernière trêve internationale. Né en Angola, mais élevé au Portugal, le Zèbre espérait encore, il y a quelques années, défendre les couleurs de la Seleção mais a finalement choisi, à 24 ans, de rejoindre les Antilopes noires.

"Il y a eu deux axes dans ma réflexion, expliquait Nurio. Le premier est sportif. Je trouve que tout va bien pour moi à Charleroi mais il m’est difficile de revendiquer une place en équipe nationale du Portugal. Donc il aurait été dommage de repousser continuellement la possibilité de représenter le pays où je suis né. Cela faisait déjà pas mal de temps que je réfléchissais à cette opportunité. Mais dans un coin de ma tête, j’espérais toujours avoir une chance avec le Portugal. Le deuxième axe est affectif. J’ai parlé à ma maman, à ma famille de la possibilité de porter le maillot de l’Angola et ils m’ont poussé dans ce sens. C’est une fierté pour eux. Car même si je n’ai que 24 ans, le temps passe et il était temps de me positionner."

(...)