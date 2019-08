On joue la vingtième minute de la finale des playoffs entre l'Antwerp et le Sporting Charleroi. Alors que le score est de 1-2 pour les Carolos, Gjoko Zajkov arrête fautivement Lamkel Zé dans le rectangle de Rémy Riou. La sanction est lourde : carton rouge pour le Macédonien et penalty (converti par Refaelov) pour les Anversois.

Finalement, à 10 contre 11, les hommes de Felice Mazzù craquent et laissent filer la qualification européenne tant rêvée.

Si son exclusion a eu un impact direct lors de cette finale, Gjoko Zajkov en a encore payé les pots cassés en ce début de saison puisqu'il était suspendu pour la première rencontre de championnat.(...)