Les Carolos se demandaient pourquoi M. Geldhof n’a pas été voir à l’écran le possible penalty sur Fall.

Le VAR est intervenu à plusieurs reprises dans le match. Mais pas toujours comme l’espéraient les Carolos…

On joue depuis 19 minutes quand Morioka lance en profondeur Fall, qui, à quelques mètres du but de Yabuki, s’écroule suite à une main posée sur son épaule par Sankhon. M. Geldhof ne bronche pas et ne va pas voir les images du VAR. Un comportement qui a irrité les Zèbres.