"Bienvenue Petit Prince", annonçait Anderlecht dans une vidéo sur ses réseaux sociaux, le 5 juillet. "Fier de faire venir un joueur de son niveau, avec son palmarès", ajoutait Marc Coucke sur son compte Twitter personnel. "Samir Nasri is ready to shine on the pitch", annonçait le Twitter officiel du club.

Mais le Français de 32 ans n’a pas encore brillé sur le terrain avec les couleurs d’Anderlecht. Certes, il a marqué deux buts (un à Courtrai et un au Beerschot, ce mercredi), mais il a surtout provoqué beaucoup de maux de tête à ses patrons. La raison : son surpoids. En effet, son état physique est loin d’être proportionnel à son salaire.

Voilà plus d’un an que tout le monde parle du salaire record de Trebel à Anderlecht (qui est de 2,61 millions bruts et non pas de 3 millions), mais Nasri doit au moins avoir autant que lui. Il était sans contrat et en a donc profité pour obtenir un contrat (d’un an, avec une option pour une seconde saison) à l’anglaise.

Lors de ses tests médicaux, déjà, Anderlecht avait constaté un taux de graisse anormalement haut. Mais le joueur avait une explication valable. Entre autres suite à des blessures, il n’avait été titulaire que trois fois à West Ham, la saison passée. La dernière fois était le 27 février 2019 à… Manchester City (1-0). Il s’était fait manger par Vincent Kompany et avait été remplacé à la mi-temps.

(...)