© AP

Diables Rouges Michy Batshuayi a tout en main pour briller chez les Eagles Jérôme Brys

Le secteur offensif est en panne sèche et la Diable devrait recevoir sa chance.



Si à Valence ou à Chelsea, la concurrence était un peu trop importante pour Michy Batshuayi en pointe de l’attaque, on ne peut pas en dire autant à Crystal Palace. Depuis le début de la saison, les Eagles n’ont marqué que 24 goals en Premier League, soit à peine un petit but par match en moyenne.



Il faut dire que depuis des années, ses concurrents sont à la ramasse, à commencer par Jordan Ayew. Arrivé de Swansea cet été, le Ghanéen n’a fait trembler les filets qu’une seule fois en 16 rencontres cette saison. Quant à l’Anglais Connor Wickham, il n’a joué que 34 matchs avec les Eagles… depuis 2015, passant la plupart de son temps à l’infirmerie. S’il a planté un but face aux Spurs la semaine dernière en FA Cup, Roy Hodgson voit en lui un remplaçant tout au plus.



(...)