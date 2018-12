Il n’arrive pas à s’imposer à Valence. L’international belge pourrait débarquer dans un cinquième club… en cinq ans cet hiver !

L’aventure de Michy Batshuayi à Valence est en train de tourner au vinaigre. En effet, selon nos collègues du Het Laatste Nieuws, le club espagnol aimerait mettre un terme, prématurément, au prêt de l’attaquant des Diables.

Mais que se passe-t-il avec l’ancien Standardman ? Alors qu’il avait cartonné avec Dortmund l’année dernière (9 buts en 14 matchs et 72 % de temps de jeu), son transfert à Valence cet été est un véritable fiasco. Et les chiffres ne mentent pas. Cette saison, Batsman a commencé neuf matchs, est monté onze fois au jeu, est resté trois fois sur le banc pendant 90 minutes et a même passé une soirée de match dans son canapé ! Le tout, pour trois petits goals inscrits. Bien trop maigre pour un buteur de 25 ans qui a cruellement besoin de stabilité.

(...)