Les Anderlechtoises s'apprêtent à disputer le premier seizième de finale de leur histoire.

Avis aux supporters mauves frustrés de ne pas voir leur club évoluer en Europe cette saison: la section féminine sera elle bien de la partie, avec un seizième de finale qui s'annonce costaud face aux Kazakhs du BIIK-Kazygurt de Chimkent, une ville perdue à la frontière entre le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Kirghizistan. Des habituées de la compétition européenne, qui avaient même atteint les huitièmes il y a deux ans. Autant dire que les Mauves ne partent pas forcément favorites. "Elles ont l'expérience, mais on a une bonne équipe cette année et on peut les battre chez nous", affirme cependant la médiane Charlotte Tison. "On ne doit pas avoir peur", dit quant à elle Britt Vanhamel. "Elles ont réalisé de belles choses dans le passé, mais on doit jouer avec nos qualités, ne pas reculer et développer notre jeu."

